Nembrini | Don Giussani mi ha convertito grazie a Marx

Nel giorno in cui si è conclusa la fase diocesana per la causa di beatificazione, un saggista ha condiviso un episodio legato alla figura di un fondatore di un movimento cattolico. Ha ricordato come abbia compreso chi fosse il personaggio centrale quando, durante un incontro, ha visto il fondatore regalare a suo fratello una copia del “Capitale”. Questa scena gli ha fatto capire il legame tra il carisma del fondatore e le idee di Marx.

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