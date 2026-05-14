Nembrini | Don Giussani mi ha convertito grazie a Marx
Nel giorno in cui si è conclusa la fase diocesana per la causa di beatificazione, un saggista ha condiviso un episodio legato alla figura di un fondatore di un movimento cattolico. Ha ricordato come abbia compreso chi fosse il personaggio centrale quando, durante un incontro, ha visto il fondatore regalare a suo fratello una copia del “Capitale”. Questa scena gli ha fatto capire il legame tra il carisma del fondatore e le idee di Marx.
Nel giorno della chiusura della fase diocesana per la causa di beatificazione, il saggista racconta il carisma del fondatore di CL: «Ho capito chi fosse quando ha regalato a mio fratello una copia del “Capitale”. Per lui le persone venivano prima di tutto il resto». «Questa idea di compagnia che don Luigi Giussani lanciò più di cinquant’anni fa è la cosa di cui oggi, anche nella Chiesa, abbiamo più bisogno». Lo dice Franco Nembrini, insegnante e saggista, educatore, cantore di Dante, bergamasco di ferro. Si sente particolarmente interpellato dalla chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio monsignor Luigi Giussani (1922-2005) che avviene oggi, alle 17, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, con la recita dei Vespri presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. 🔗 Leggi su Laverita.info
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