"Vorrei annunciarvi una gioiosa e consolante notizia. Mi è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero per le cause dei Santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto Malgesini ». Sono le parole con cui il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, ha annunciato il via libera dato dal Vaticano al processo di beatificazione del sacerdote di Como ucciso a coltellate il 15 settembre 2020 davanti alla sua parrocchia di San Rocco, «un martire della carità», come l’aveva definito Papa Francesco. Chi era Don Roberto Malgesini. Aveva 51 anni, e stava caricando l’auto per portare, come ogni mattina, le colazioni alle persone senza fissa dimora, ed era stato aggredito alle spalle da Ridha Mahmoudi, tunisino ultracinquantenne, che era stato più volte aiut ato dallo stesso don Roberto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Roberto Malgesini, il beato degli ultimi. “Ma oggi lo abbiamo già dimenticato”

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