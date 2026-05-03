A Como è iniziato l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini, sacerdote noto per il suo impegno sociale. La procedura prevede la raccolta di documenti e testimonianze sulla vita e le azioni del sacerdote, che possono essere segnalati da chi abbia conoscenze dirette o prove in merito. Don Roberto è stato ucciso in un'aggressione nel 2020, un episodio che ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti ufficiali.

? Cosa scoprirai Chi può segnalare documenti o testimonianze sulla vita del sacerdote?. Come è avvenuta la tragica morte di don Roberto Malgesini?. Dove sono affissi gli editti per consultare le disposizioni ufficiali?. Perché il cardinale Cantoni ha chiesto il coinvolgimento di tutta la diocesi?.? In Breve Conferenza Episcopale Lombarda ha dato parere favorevole il 17 settembre 2025.. Editto affisso per quattro settimane presso Curia e sedi pastorali locali.. Papa Francesco ha espresso consenso durante udienze del 16 settembre e 20 ottobre 2020.. Sacerdote ucciso 15 settembre sei anni fa mentre soccorreva un uomo con disabilità psichica.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, parte l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini

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San Giuseppe Uscire o restare In studio a @padrepiotv ho presentato questa mia pubblicazione dedicata a don Roberto Malgesini, ammazzato 6 anni fa. Chi non ha visto "VERSO GLI ALTARI" metto link #youtube GRAZIE #redscarlet #televisione #scrittor x.com