Beatificazione e canonizzazione di monsignor Luigi Giussani

Il 14 maggio 2026, in occasione della Solennità dell’Ascensione del Signore, si è conclusa la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di un sacerdote. La cerimonia si è svolta in una chiesa locale, dove sono stati raccolti i documenti e le testimonianze relative alla vita e alle virtù del candidato. La fase diocesana rappresenta il primo passo ufficiale nel procedimento che potrebbe portare alla sua beatificazione.

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