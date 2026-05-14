Beatificazione e canonizzazione di monsignor Luigi Giussani
Il 14 maggio 2026, in occasione della Solennità dell’Ascensione del Signore, si è conclusa la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di un sacerdote. La cerimonia si è svolta in una chiesa locale, dove sono stati raccolti i documenti e le testimonianze relative alla vita e alle virtù del candidato. La fase diocesana rappresenta il primo passo ufficiale nel procedimento che potrebbe portare alla sua beatificazione.
Nel giorno della Solennità dell’Ascensione del Signore, giovedì 14 maggio 2026, si chiude la fase diocesana del processo di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Mons. Luigi Giussani. La celebrazione si svolgerà a partire dalle ore 16 nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano presieduta da Sua Eccellenza monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. A Bergamo ci sarà un collegamento in diretta nella Sala degli Angeli della Casa del Giovane dalle ore 16, che si concluderà con la celebrazione della Santa Messa. “È un momento di gioia e di immensa gratitudine verso la Chiesa e verso don Giussani a cui invitiamo tutti a partecipare – afferma Tommaso Minola, responsabile diocesano di Comunione e Liberazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Lettura del processo di beatificazione e canonizzazione da parte di don Cazzaniga
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Giovedì 14 maggio, nella Basilica di Sant’Ambrogio a #Milano, l'arcivescovo Mario Delpini presiederà la celebrazione della liturgia dei Vespri Solenni dell’Ascensione a chiusura della fase diocesana del processo di Beatificazione e Canonizzazione del Ser facebook
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