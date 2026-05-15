Durante un intervento chirurgico, il cardiochirurgo Domenico Caliendo ha fornito alcune dichiarazioni riguardo alle procedure adottate nel corso dell’operazione. Un’altra testimonianza, quella del chirurgo Guido Oppido, ha chiarito i passaggi seguiti durante il delicato intervento e le tempistiche relative al prelievo degli organi. Entrambi i medici hanno descritto le fasi del procedimento e le scelte fatte in modo diretto e senza interpretazioni.

Domenico Caliendo: la testimonianza del chirurgo Guido Oppido fa luce sulle procedure seguite durante il delicato intervento e sulle tempistiche del prelievo degli organi. Il percorso giudiziario volto a ricostruire i dettagli clinici relativi al caso del piccolo Domenico Caliendo prosegue con l’ascolto dei protagonisti in sala operatoria. Al centro dell’ultima udienza vi è stata la testimonianza tecnica di Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha guidato l’equipe medica. Il suo intervento davanti ai magistrati ha avuto l’obiettivo di illustrare la complessa sequenza di azioni necessarie durante una procedura di trapianto, un contesto in cui la gestione dei tempi e il coordinamento tra diverse strutture sanitarie giocano un ruolo determinante. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: le dichiarazioni del cardiochirurgo sulla scelta cruciale durante l’intervento

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