Domenico Caliendo | depositata la querela per diffamazione contro il cardiochirurgo

I genitori di un paziente hanno depositato una querela per diffamazione contro un cardiochirurgo, in seguito alle dichiarazioni rilasciate a una trasmissione televisiva. La disputa riguarda un intervento di trapianto eseguito presso un ospedale di Napoli, che i genitori contestano, sostenendo che si sia trattato di un fallimento. La vicenda ha portato a un confronto pubblico tra le parti coinvolte, con accuse su aspetti legati alla verità dell’accaduto.

Domenico Caliendo: i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido per le dichiarazioni a RaiTre. Scontro sulla verità del trapianto fallito al Monaldi. Il caso giudiziario legato alla tragica fine di Domenico Caliendo, il bambino di poco più di due anni scomparso lo scorso 21 febbraio, si arricchisce di un nuovo atto formale presso la Procura. L'avvocato Francesco Petruzzi ha infatti depositato questa mattina, presso il commissariato del Palazzo di Giustizia di Napoli, una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Guido Oppido, il medico che guidò l'equipe durante il fallimentare trapianto di cuore dello scorso dicembre. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: depositata la querela per diffamazione contro il cardiochirurgo Domenico Caliendo, parlano i legali del cardiochirurgo: «Fatto l?impossibile per salvarlo, lotta contro il tempo»Intervengono con una nota gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, difensori del medico Guido Oppido. Morte del piccolo Domenico, la famiglia denuncia il cardiochirurgo Oppido per diffamazioneLa famiglia del piccolo Domenico, il bambino napoletano morto a seguito del trapianto del cuore bruciato, denuncia il cardiochirurgo Guido Oppido per... Temi più discussi: Trapianto fatale: video mostra il cuore di Domenico Caliendo ancora battente alle 14.34; Napoli, un ulivo in memoria del piccolo Domenico Caliendo nei giardini dell'ospedale Monaldi; Domenico, nuovo scontro. La famiglia: Il Monaldi ignora richiesta di risarcimento; Monaldi, domani commemorazione per Domenico: la famiglia non parteciperà. Domenico Caliendo, la famiglia presenta una denuncia contro OppidoCome annunciato nei giorni scorsi, l'avvocato Francesco Petruzzi ha presentato una querela per diffamazione a mezzo stampa in continuazione nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido ... ilmattino.it Domenico Caliendo, ora è scontro tra la famiglia e OppidoNon si placano le polemiche intorno al caso del piccolo Domenico, il bambino morto il 21 febbraio a Napoli in seguito a un trapianto di cuore fallito. Mentre i magistrati della Procura di ... ilmattino.it Domenico Caliendo, la famiglia presenta una denuncia contro Oppido - facebook.com facebook Domenico Caliendo, l'avvocato Petruzzi: «È stato Oppido ad accusare i sanitari del Monaldi» x.com