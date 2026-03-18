Un cardiochirurgo è stato iscritto nel registro degli indagati per falso nella cartella clinica di un paziente. L’indagine riguarda la documentazione medica relativa a un intervento chirurgico eseguito dal professionista. La procura ha aperto un procedimento per verificare eventuali irregolarità nei documenti clinici. La vicenda coinvolge il medico e la cartella clinica del paziente.

Proseguono le indagini sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il 18 marzo Guido Oppido e Emma Bergonzoni, cardiochirurghi della struttura sanitaria partenopea che facevano parte dell’equipe che si è occupata dell’operazione, sono stati iscritti nel registro degli indagati anche per falso nella cartella clinica. La Procura di Napoli ha, inoltre, chiesto al gip di emettere la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio per i due medici. Bimbo col cuore bruciato, l'inchiesta Perché Guido Oppido è stato indagato Sequestrato un altro cellulare La posizione del Monaldi Bimbo col cuore bruciato, l’inchiesta Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero sette gli indagati per l’accusa di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cuore bruciato, cardiochirurgo Guido Oppido indagato per falso nella cartella clinica di Domenico Caliendo

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