Domenico Caliendo l’audio del chirurgo Oppido | Ho tolto il cuore prima di diciamo capire che quell’altro potesse avere dei danni

Un cardiochirurgo ha eseguito l’espianto del cuore di un bambino prima di aver verificato le condizioni di un nuovo organo proveniente da Bolzano. L’intervento è stato documentato attraverso un audio in cui il medico afferma di aver rimosso il cuore prima di accertarsi che l’altro potesse essere danneggiato. La vicenda riguarda direttamente il personale sanitario coinvolto e le procedure adottate durante l’operazione. La situazione ha generato attenzione da parte delle autorità sanitarie e delle istituzioni coinvolte.

Il cardiochirurgo Guido Oppido ha espiantato il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo prima che venisse controllato lo stato del nuovo organo proveniente da Bolzano. Lo testimonia un audio del medico in merito a quello che accadde nel pomeriggio del 23 dicembre scorso. Il bambino, poi, morì il 21 febbraio a causa del trapianto fallito. La conversazione, riporta oggi Il Corriere della Sera, è stata registrata da altri colleghi nel corso di una riunione informale con altri sanitari, convocata prima dell’audit disposta dal Ministero del Sanità all’ospedale Monaldi di Napoli. Registrazione che ora è finita agli atti dell’inchiesta della Procura partenopea (seguita dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci) per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Open.online

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