Durante un’intervista registrata da un membro del personale sanitario, un cardiochirurgo ha spiegato che un bambino sottoposto a trapianto a Napoli ha subito l’asportazione del cuore prima di poter determinare eventuali altri danni. Il medico ha affermato che non aveva alternative alla decisione presa e ha precisato che il cuore è stato rimosso in quella fase senza ulteriori verifiche. La registrazione è stata consegnata a chi si occupa dell’indagine.

"Il cuore io lo avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta, ok?". A parlare è il cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe, convocata prima dell'audit disposta dal ministero della Sanità all'ospedale Monaldi di Napoli per acquisire informazioni circa l'accaduto. La conversazione viene registrata da uno dei sanitari presenti il quale ha poi consegnato il file audio alla Procura di Napoli. Nell'interrogatorio preventivo di fine... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimbo trapiantato a Napoli, cardiochirurgo: "Cuore tolto prima di capire che altro avesse danni, non avevo scelta"

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