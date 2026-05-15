Prosegue l’indagine della Procura di Napoli sulla morte del bambino coinvolto in un caso di trapianto di cuore avvenuto a Bolzano. Sono stati ascoltati i cardiochirurghi che prelevarono l’organo e in un audio emerge una frase del medico che eseguì il trapianto, in cui afferma che non avevano alternative. La procura sta raccogliendo testimonianze e documenti per chiarire i dettagli della procedura e le decisioni prese durante l’intervento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intera operazione e sulle circostanze che l’hanno accompagnata.

Prosegue l’inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a febbraio dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi con un organo poi risultato compromesso dalle bassissime temperature durante il trasporto da Bolzano a Napoli. Il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, hanno ascoltato a lungo la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano, entrambi componenti dell’équipe partita da Napoli per l’espianto del cuore destinato al piccolo paziente. Presenti anche i carabinieri del Nas. Al centro degli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Domenico Caliendo, interrogati i cardiochirurghi che prelevarono il cuore a Bolzano. In un audio il medico che trapiantò: “Non avevamo scelta”

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