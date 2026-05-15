Un chirurgo ha recentemente ribadito il suo punto di vista durante un confronto con colleghi e infermieri nel suo staff. In quell'occasione, ha difeso le decisioni prese in passato riguardo a un intervento eseguito a Bolzano, senza sapere che il suo caposala stesse ascoltando. La discussione si è svolta in un clima professionale, con il chirurgo che ha spiegato le ragioni delle sue scelte e ha atteso il consenso dei colleghi sull’organo coinvolto nell’operazione.

Ha difeso il suo operato e lo ha fatto in più occasioni: nel corso di un confronto con i suoi colleghi e con gli infermieri del suo staff, senza immaginare che il suo caposala lo stesse registrando di nascosto. Ma anche nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al gip Mariano Sorrentino, rispondendo alle domande nel filone di inchiesta per falso in cartella clinica, per il quale rischia l’interdizione dai pubblici uffici. Eccolo Guido Oppido, il chirurgo indagato per la morte del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo aver subito il trapianto di un cuore bruciato da ghiaccio secco. Un doppio verbale che Il Mattino ha pubblicato domenica 10 maggio, nel corso dell’inchiesta condotta dai pm Tittaferrante e dall’aggiunto Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, il chirurgo: «Atteso il sì dei colleghi sull?organo di Bolzano»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Domenico Caliendo, l’audio del cardiochirurgo: “Il cuore lo avevo già tolto, non avevamo scelta”. Interrogati i medici che prelevarono l’organo a Bolzano“Il cuore io lo avevo tolto prima di capire che quell’altro potesse avere dei danni.

Domenico Caliendo, l’audio del chirurgo Oppido: «Ho tolto il cuore prima di, diciamo, capire che quell’altro potesse avere dei danni»Il cardiochirurgo Guido Oppido ha espiantato il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo prima che venisse controllato lo stato del nuovo organo...

Domenico Caliendo, l'audio del chirurgo Oppido: Ho tolto il cuore prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni x.com

Domenico Caliendo, il chirurgo: Atteso il sì dei colleghi sull’organo di BolzanoHa difeso il suo operato e lo ha fatto in più occasioni: nel corso di un confronto con i suoi colleghi e con gli infermieri del suo staff, senza immaginare che il suo caposala lo ... ilmattino.it

Non ho avuto scelta, ok?!. Domenico Caliendo, il chirurgo confessa tutto: è tremendoUna registrazione destinata a diventare un elemento centrale nelle verifiche della Procura riporta al centro dell’attenzione il caso del trapianto di cuore ... thesocialpost.it