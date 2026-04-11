Oggi Gangi ha ospitato una mostra di auto d’epoca, con 32 veicoli che sono stati guidati da appassionati lungo le strade del borgo. Le vetture, di vari modelli e anni, hanno sfilato tra i vicoli, attirando l’attenzione di visitatori e residenti. La manifestazione ha portato nel centro storico un'atmosfera di ricordo e passione legata alla storia dell’automobilismo.

Trentadue auto guidate da appassionati hanno trasformato oggi il volto di Gangi, portando il fascino del motoring d’epoca tra i vicoli del borgo madonita. Il MG Driving Sicily 2026 ha scelto le strade dell’entroterra siciliano per una tappa che ha unito la passione per il volante alla scoperta delle radici storiche e architettoniche di uno dei centri più iconici della regione. Un viaggio tra architettura medievale e l’eredità della Targa Florio. La mattinata è iniziata con il passaggio dei convogli sotto la guida di Prezia, responsabile a livello regionale del Club MG, che ha coordinato gli equipaggi in un percorso studiato per valorizzare il patrimonio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 32 auto d’epoca sfilano a Gangi: il fascino del motoring tra storia e mito

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