Un treno d'epoca degli anni '30 collega Milano e Lugano, offrendo un viaggio che ripercorre le atmosfere di altri tempi. La tratta attraversa paesaggi tra città e natura, con fermate intermedie che consentono di ammirare il territorio prima di arrivare al lago. Il percorso si distingue per il suo fascino nostalgico, utilizzando carrozze storiche che trasportano i passeggeri indietro nel tempo.

? Cosa scoprirai Come si può viaggiare tra Milano e Lugano con carrozze degli anni '30?. Quali tappe toccherà il treno d'epoca prima di arrivare al lago?. Quanto costa il biglietto per questa esperienza di turismo lento?. Come funziona il trasporto gratuito per chi vuole portare la bicicletta?.? In Breve Partenza ore 08:30 da Milano con fermate a Rho, Busto Arsizio e Gallarate.. Carrozze storiche Centoporte degli anni 30 e Corbellini degli anni 50.. Biglietto per adulti a 11 euro con bambini sotto i 14 anni gratuiti.. Rientro previsto per le 16:48 con arrivo finale a Milano alle 18:08.. Il 17 maggio 2026, alle ore 08:30, la stazione di Milano Centrale accoglierà il Ceresio Express, un treno d’epoca che trasporterà i passeggeri verso le rive del lago di Lugano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano-Lugano: il fascino d’epoca del Ceresio Express verso il lago

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