Domani scuole chiuse a Benevento per l'allerta meteo A Napoli resteranno aperte
Domani, a Benevento, le scuole resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo in vigore, secondo quanto deciso dal sindaco. La stessa decide di mantenere le scuole aperte nella vicina città di Napoli, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La decisione di chiudere o meno le strutture scolastiche è stata presa in base alle previsioni del tempo e alle indicazioni delle autorità competenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ad altre misure adottate o motivazioni specifiche.
Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deciso di tenere chiuse le scuole domani, sabato 16 maggio, per l'allerta meteo prevista. A Napoli, invece, resteranno chiusi solo parchi, spiagge e cimiteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bene - ALLERTA METEO: DOMANI STOP LEZIONI E CHIUSURA SCUOLE E PARCHI (24.11.25)
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