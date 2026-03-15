Allerta meteo arancione domani scuole chiuse nel Catanese

Domani, nel territorio di Aci Catena, tutte le scuole resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo arancione. La decisione è stata presa dalla sindaca, Margherita Ferro, e riguarda tutte le istituzioni scolastiche presenti nella zona. L’interruzione delle attività scolastiche si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

A causa del perdurare dell'ondata di maltempo prevista anche per lunedì 16 marzo in alcuni paesi della provincia i sindaci hanno annunciato la chiusura degli istituti scolastici La sindaca Margherita Ferro, ha disposto la chiusura delle scuole in tutto il territorio di Aci Catena. L'ordinanza di chiusura riguarderà anche le ville, le bambinopoli e il cimitero comunale”, così in una nota il comune di Aci Catena. Scuole di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, degli impianti sportivi e dei parchi urbani per l’intera giornata anche a Riposto. In vista dell'ondata di maltempo che si appresta a colpire la costa ionica, il sindaco di Mascali,Luigi Messina, ha firmato un'ordinanza precauzionale per la tutela della pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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