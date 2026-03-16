Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani 17 marzo | l’elenco dei comuni interessati

Domani, 17 marzo 2026, molte scuole in vari comuni della Calabria resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile. L’ordinanza di chiusura riguarda le istituzioni scolastiche di diversi comuni, che sospenderanno le lezioni in seguito alle previsioni di maltempo. L’elenco completo delle zone interessate è stato comunicato dalle autorità locali.

L’elenco delle scuole chiuse domani, martedì 17 marzo 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in molti comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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