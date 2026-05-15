Dodicenne suicida per colpa dell' algoritmo i genitori fanno causa ai social | Non possiamo essere soli a combattere questa dipendenza

Una ragazza di dodici anni si è suicidata, e i genitori hanno deciso di intentare una causa contro le piattaforme social coinvolte. La madre ha accusato le aziende di aver contribuito alla dipendenza della figlia, sottolineando come le sue ricerche e le sue attività online abbiano avuto un ruolo nella vicenda. La famiglia ha chiesto di fare luce sulle responsabilità delle aziende e di intervenire per prevenire tragedie simili in futuro. La vicenda ha suscitato un dibattito sulla sicurezza dei minori sui social network.

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