Dodicenne suicida per colpa dell' algoritmo i genitori fanno causa ai social | Non possiamo essere soli a combattere questa dipendenza

Da tgcom24.mediaset.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di dodici anni si è suicidata, e i genitori hanno deciso di intentare una causa contro le piattaforme social coinvolte. La madre ha accusato le aziende di aver contribuito alla dipendenza della figlia, sottolineando come le sue ricerche e le sue attività online abbiano avuto un ruolo nella vicenda. La famiglia ha chiesto di fare luce sulle responsabilità delle aziende e di intervenire per prevenire tragedie simili in futuro. La vicenda ha suscitato un dibattito sulla sicurezza dei minori sui social network.

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Se togli social e dispositivi "condanni tuo figlio a essere isolato, se non lo fai non riesci a proteggerlo dai pericoli che nascondono". Irene Roggero conosce bene i danni della rete, soprattutto quella dei social: Rossella Ugues, 12 anni, era finita in una "trappola esistenziale", tanto da arrivare a togliersi la vita nel febbraio 2024, nella sua casa di Asti. Una "trappola" fatta di reel, di post e di consigli dell'algoritmo che alimentavano la sua depressione, proponendole contenuti su autolesionismo e immagini gotiche. Per questo, i genitori della giovane - insieme ad altre famiglie - hanno deciso di portare Meta e TikTok in tribunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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