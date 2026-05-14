Social i genitori fanno causa | stop agli algoritmi per i minori

Alcuni genitori hanno intentato cause legali contro le piattaforme social, chiedendo di interrompere l’uso di algoritmi rivolti ai minori. In tribunale, hanno presentato tre richieste principali, tra cui la modifica delle modalità di gestione dei contenuti e delle raccomandazioni. Gli algoritmi delle piattaforme vengono accusati di influenzare la salute psicologica dei giovani, attraverso la personalizzazione dei contenuti e la creazione di dipendenza.

? Punti chiave Quali sono i tre pilastri richiesti dai genitori in tribunale?. Come agiscono gli algoritmi per influenzare la salute dei ragazzi?. Chi dovrà pagare per i danni causati dalla profilazione digitale?. Cosa cambierà nel modello di business di Meta e TikTok?.? In Breve Moige e studio Ambrosio Commodo promuovono la class action a Milano.. Richiesta divieto assoluto accesso ai servizi per utenti sotto i 14 anni.. Obiettivo obbligo avvertenze rischi salute per uso prolungato piattaforme digitali.. Possibile precedente europeo sulla responsabilità legale per profilazione algoritmica.. Milano, 14 maggio 2026: la prima udienza per la class action promossa dal Moige e dallo studio Ambrosio Commodo contro Meta e TikTok segna l’inizio di una battaglia legale per la tutela dei minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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