Divieto social per i minori la bozza del governo con multe per i genitori Inaccettabili sono parte lesa dall’algoritmo che alimenta la dipendenza

Il governo ha presentato una bozza di legge che prevede multe ai genitori per impedire ai minori di 15 anni di accedere ai social network. La proposta mira a limitare l’uso dei social da parte dei giovani e coinvolge le autorità nel monitorare le attività online dei minori. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano una misura di tutela e altri che la giudicano inaccettabile.

Il governo di Giorgia Meloni caldeggia le multe ai genitori per vietare l’accesso ai social network da parte dei minori di 15 anni. Ma il testo ufficiale ancora non esiste e la bozza è avvolta nel mistero, anche per il Movimento italiano dei genitori (Moige). “Interloquiamo con le istituzioni, seguiamo il tema dell’infanzia e dei social network, ma a noi non risulta pervenuta alcuna bozza della misura governativa, né siamo stati convocati per un confronto”, dice Antonio Affinita, direttore generale del Moige, interpellato da ilfattoquotidiano.it. Ma se le multe ai genitori di cui ha dato conto Il Messaggero fossero confermate, il Moige le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Divieto social per i minori, la bozza del governo con multe per i genitori. “Inaccettabili, sono parte lesa dall’algoritmo che alimenta la dipendenza” Divieto social per i minori, il ddl di FdI scongelato dopo 5 mesi. Ma il governo lavora su un altro testo. Genitori: “Intanto finisce la legislatura”Dopo 5 mesi in freezer, è riapparso il ddl 1136 per imporre il divieto di accesso ai social network ai minori di 15 anni. Divieto social ai minori, il governo blocca la legge da 6 mesi: in un’Europa che corre, l’Italia resta indietroC’è voluta la vicenda di una professoressa, aggredita da un tredicenne in una scuola media di Trescore Balneario, per riaccendere i riflettori su una... Temi più discussi: Divieto social per i minori, il ddl di FdI scongelato dopo 5 mesi. Ma il governo lavora su un altro testo. Genitori: Intanto finisce la legislatura; Divieto dei social fino a 13 anni e profilo bloccato fino ai 16, cosa prevede la nuova proposta di legge presentata alla Camera; Ue prepara nuove linee guida per limitare l’impatto dei social media sui minori; Stretta sui social ai minori, governo al lavoro con un nuovo ddl: pronto stop per gli under 15. Veneto propone divieto di accesso ai social per i minori di 14 anniLa Regione Veneto avanza una proposta di legge per vietare l’uso dei social network ai ragazzi sotto i 14 anni. lavocedivenezia.it Grecia pronta al divieto dei social per minori di 15 anni con nuove regole sulla sicurezza onlineGrecia, stop ai social sotto i 15 anni dal 2027: cosa cambia e perché La Grecia, guidata dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, introdurrà dal 1° gen ... assodigitale.it Social media, anche la Grecia verso il divieto d'accesso agli under 15 dal 2027, premier Mitsotakis: "Per la loro salute" x.com Floridia (M5S) sul DDl divieto social media per minori: serve formazione scolastica e non solo tagli Leggi qui: https://www.scuolalink.it/floridia-m5s-sul-ddl-divieto-social-media-per-minori-serve-formazione-scolastica-e-non-solo-tagli - facebook.com facebook