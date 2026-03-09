Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di marzo 2026

A marzo 2026, i docenti avranno a disposizione cinque giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. La disposizione riguarda tutti i dipendenti e permette di usufruire di questi giorni annualmente, compatibilmente con le esigenze di servizio. La possibilità di partecipare a iniziative di formazione si applica nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati.