Impresa donna Confesercenti | colazione tra imprenditrici e giornaliste

A Arezzo, il 6 marzo 2026, si è tenuto un incontro conviviale tra imprenditrici e giornaliste, che si sono ritrovate per una colazione condivisa. L’appuntamento si è svolto davanti a una tazzina di caffè, creando un momento di confronto e scambio tra le partecipanti. L’evento è stato promosso da Impresa Donna Confesercenti per favorire il dialogo tra le donne impegnate nel mondo imprenditoriale e giornalistico.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Incontro conviviale di fronte a una tazzina di caffè tra le giornaliste e le imprenditrici. A Le Cattive Abitudini il gruppo Impresa Donna di Confesercenti Arezzo ha organizzato un evento al femminile per festeggiare la festa della donna e per mantenere alta l'attenzione contro la violenza sulle donne e valorizzare il ruolo delle imprenditrici protagoniste del tessuto economico aretino. Le titolari delle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica e dei pubblici esercizi hanno incontrato le addette del mondo della comunicazione ed è stata anche l'occasione per consegnare il premio Impresa Donna 2026... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impresa donna Confesercenti: colazione tra imprenditrici e giornaliste Premio Donna Impresa 2026: riconoscimento per quattro imprenditrici d'eccellenza del territorioCambiano la location e la stagione, ma non lo spirito del Premio Donna Impresa di Confcommercio Pisa. Tutto quello che riguarda Impresa donna. Argomenti discussi: Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 4 a domenica 8 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur. Impresa femminile, valore per l’economia e per la comunità verso l’8 marzoIn occasione della Giornata internazionale della donna, Confesercenti Ravenna-Cesena rivolge un messaggio alle imprenditrici associate e a tutte le donne che ogni giorno guidano un’attività economica ... ravennawebtv.it 8 marzo: Confesercenti E-R, imprese donne decisive per economiaLe imprese femminili attive nel commercio e nel turismo sono decisive per l'economia del territorio emiliano-romagnolo ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere per arrivare alla parità di genere ... ansa.it