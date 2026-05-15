Dissalatore sul fiume Tara | il TAR respinge la sospensione dei lavori

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di non sospendere i lavori del dissalatore sul fiume Tara, respingendo così la richiesta di blocco avanzata da alcuni comitati e associazioni. La questione riguarda un progetto che prevedeva il completamento nel 2027 e che, secondo le opposizioni, potrebbe causare danni all’ambiente, in particolare alla qualità dell’acqua e alla biodiversità. Nonostante le preoccupazioni legate ai rischi ambientali, il TAR ha ritenuto che l’emergenza estiva non fosse sufficiente a giustificare una sospensione dei lavori.

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? Punti chiave Perché il TAR ha negato lo stop nonostante i rischi ambientali?. Come può l'emergenza estiva giustificare lavori che finiranno nel 2027?. Quali pericoli nasconde la presenza di condotte gas non censite?. Cosa rischia l'ecosistema del fiume con la tecnica del microtunneling?.? In Breve Udienza del 12 maggio focalizzata su rischi microtunneling in area SIN.. Conclusione lavori prevista per febbraio 2027 secondo dati Acquedotto Pugliese.. Arpa Puglia segnala criticità prelievo idrico per l'equilibrio ecosistemico.. Rete difesa del fiume Tara denuncia condotte gas non censite.. Il tribunale amministrativo di Bari ha respinto il 14 maggio la richiesta di sospensione cautelare dei lavori per il dissalatore sul fiume Tara, respingendo l’istanza presentata dalla Rete difesa del fiume Tara contro l’avanzamento del cantiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dissalatore sul fiume Tara: il TAR respinge la sospensione dei lavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stadio Roma, il TAR respinge la sospensione dei lavoriIl progetto per il nuovo impianto sportivo della AS Roma a Pietralata incassa un importante via libera tecnico nelle aule di giustizia. Elezioni a Messina confermate: il Tar respinge la sospensione urgenteLe elezioni amministrative di Messina restano confermate per il 24 e 25 maggio 2026. Dissalatore sul fiume Tara: nulla di fatto nel summit e dissidi sull’autorizzazioneDa quanto si è appreso, la riunione di ieri ha avuto momenti concitati, con attriti tra Aqp e Regione Puglia. Il tavolo ha visto anche delle assenze tra i soggetti che devono esprimersi sul ... quotidianodipuglia.it Salvare il Tara: il Comune di Taranto contro il dissalatore sul fiume. Proposto un Parco dei fiumi carsiciOra, a prescindere dal valore storico e simbolico del fiume Tara per ragioni identitarie caro alla storia della città di Taranto per essere legato alla leggenda della sua fondazione e all’origine ... notizie.tiscali.it