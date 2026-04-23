Elezioni a Messina confermate | il Tar respinge la sospensione urgente

Le elezioni amministrative di Messina sono state confermate per il 24 e 25 maggio 2026 dopo che il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha respinto una richiesta di sospensione urgente presentata dagli avvocati incaricati. La decisione chiude la possibilità di bloccare la procedura elettorale in questa fase, mantenendo inalterata la pianificazione stabilita per le consultazioni.

Le elezioni amministrative di Messina restano confermate per il 24 e 25 maggio 2026. Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha infatti rigettato la nuova richiesta di sospensione immediata del procedimento elettorale, avanzata dagli avvocati Angelo Giorgianni e Paolo Starvaggi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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