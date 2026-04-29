Stadio Roma il TAR respinge la sospensione dei lavori

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensione dei lavori per il nuovo stadio della squadra di calcio a Pietralata. La decisione riguarda il progetto presentato dalla società sportiva, che può continuare con le attività di costruzione. La sentenza si basa su valutazioni tecniche affrontate nelle udienze e permette di proseguire con l’iter di realizzazione dell’impianto.

Il progetto per il nuovo impianto sportivo della AS Roma a Pietralata incassa un importante via libera tecnico nelle aule di giustizia. Il TAR del Lazio, attraverso un nuovo decreto della Prima Sezione, ha infatti respinto l’istanza di sospensione presentata dai comitati locali che miravano a bloccare l’intero cantiere delle attività preparatorie. Come riferisce il giornalista Alessio Di Francesco, la magistratura amministrativa ha stabilito che le operazioni preliminari attualmente in corso sul terreno non pregiudicano l’ecosistema locale, garantendo così la continuità del cronoprogramma societario. Il presidente della sezione ha voluto operare una netta distinzione tra le diverse tipologie di intervento.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Stadio Roma, concluso l'iter in Campidoglio con voto favorevole

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