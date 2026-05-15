Discutere di scienza in un pub | al via il festival Pint of Science

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 18 al 20 maggio la scienza esce dai laboratori e arriva nei pub di Padova con “Pint of Science”, il festival internazionale che porta ricercatori e cittadini allo stesso tavolo, davanti a una birra. Per tre serate, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a incontri dedicati ad alcuni dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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