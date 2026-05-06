Pint of science | il festival della scienza nei pub di Messina

Dal 18 al 20 maggio 2026 si svolgerà a Messina e in altre città italiane l'edizione di Pint of Science, il festival dedicato alla divulgazione scientifica nei pub. Nato nel 2013 nel Regno Unito, il festival oggi si tiene in 27 paesi e cinque continenti. In Italia, l'evento coinvolge 90 locali distribuiti in 28 città e si svolge in tre serate consecutive.

Dal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Undici anni dopo il debutto nel nostro Paese, il festival — nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazioni su cinque continenti — raduna 90 locali in 28 città italiane per tre serate consecutive di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Scienza nei pub: a Udine tre serate tra spazio, IA e natura? Cosa scoprirai Come cambierà la nostra vita l'uso massiccio degli algoritmi? Perché l'uomo ha impiegato così tanto tempo per tornare sulla Luna?... Bagnoli, Città della Scienza torna incubatore di startup. Il nuovo Science Center si unirà a CorporeaAlla Città della Scienza di Bagnoli il coworking per le startup finanziato dalla Regione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pint of Science 2026: scienziati nei pub di 28 città italiane, oltre 100 incontri; Savona entra nel network internazionale di Pint of Science, il festival che porta la scienza nei pub; Edizione 2026 di Pint of Science: La scienza esce dai laboratori e incontra il pubblico di 28 città italiane; Pusher con mezzo chilo di droga arrestato dalla polizia locale. Pint of Science 2026: la scienza esce dai laboratori e incontra il pubblico nei pub italianiDal 18 al 20 maggio torna Pint of Science, l'evento che porta gli scienziati nei pub di 28 città italiane con oltre 100 incontri gratuiti: programma 2026. gazzettadelgusto.it La ricerca globale esiste già: Pint of Science 2026 lo dimostraLa scienza non è più chiusa nei laboratori: oggi si beve al bancone, si racconta davanti a una birra, si ascolta come fosse musica dal vivo. Pint of Science, nato nel 2013 da un’idea di due ricercator ... it.blastingnews.com Mercoledì 13 maggio, cosa succede a MIND Innovazione sociale e territorio, intelligenza artificiale applicata alla sanità, startup e futuro con OFFICINA D33, nuovi linguaggi con il Podcasters Meet Up. E la sera il Pint of Innovation da Rold1963 chiude la giorn - facebook.com facebook Pint of Science IT (@pintofscienceIT) / Posts and Replies x.com