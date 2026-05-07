Pint of Science la scienza nei pub a Roma

A Roma, nel pub Wishlist di via dei Volsci, si svolge una serie di tre serate organizzate da Pint of Science. L'evento inizia alle 20 e prevede incontri tra ricercatori e pubblico, con talk, domande e discussioni. La manifestazione mira a portare la scienza in un ambiente informale, coinvolgendo i partecipanti in conversazioni dirette con gli esperti.

Pint of Science (PoS) porta la scienza a Roma nel pub Wishlist — via dei Volsci 126B, ore 20 — per tre serate consecutive di talk, domande e conversazioni tra ricercatori e pubblico.Il format è semplice: ogni sera un ricercatore o una ricercatrice presentano il proprio lavoro e poi rispondono.🔗 Leggi su Romatoday.it

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