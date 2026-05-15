Disastro Eurovision ascolti tv troppo bassi per la seconda puntata | l’effetto Sal Da Vinci non funziona!

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 in Italia ha registrato ascolti televisivi molto bassi, nonostante l’attenzione sui social media e le discussioni generate dall’esibizione di Sal Da Vinci. La performance del cantante napoletano ha attirato molti commenti online, ma non è riuscita a tradursi in un aumento degli spettatori davanti alla tv. I dati di ascolto mostrano una diminuzione rispetto alla prima puntata, senza comunque raggiungere valori significativi per gli standard televisivi italiani.

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