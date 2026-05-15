Disastro Eurovision ascolti tv troppo bassi per la seconda puntata | l’effetto Sal Da Vinci non funziona!
La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 in Italia ha registrato ascolti televisivi molto bassi, nonostante l’attenzione sui social media e le discussioni generate dall’esibizione di Sal Da Vinci. La performance del cantante napoletano ha attirato molti commenti online, ma non è riuscita a tradursi in un aumento degli spettatori davanti alla tv. I dati di ascolto mostrano una diminuzione rispetto alla prima puntata, senza comunque raggiungere valori significativi per gli standard televisivi italiani.
Nonostante il grande entusiasmo social attorno a Sal Da Vinci e le tante discussioni nate dopo la sua esibizione, la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 non ha brillato negli ascolti televisivi italiani. La puntata andata in onda dalla Wiener Stadthalle di Vienna ha registrato dati decisamente inferiori rispetto alle aspettative e anche al debutto di pochi giorni prima, confermando un netto rallentamento dell’interesse del pubblico verso il contest europeo. Quanto ha fatto la seconda puntata dell’Eurovision in termini di ascolti tv? Ecco i dati. La seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 è stata seguita da 1.286. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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