Eros Ramazzotti ha espresso giudizi negativi su Sal Da Vinci in merito alla sua partecipazione all’Eurovision, definendo la canzone “Per sempre sì” troppo vintage. La discussione è nata dopo che Ramazzotti ha commentato le scelte musicali di Da Vinci, anche se il Festival di Sanremo 2026 si è concluso da settimane. Le opinioni tra i due artisti rimangono al centro di alcune polemiche.

Il Festival è finito da settimane, ma le polemiche musicali non sembrano destinate a spegnersi. A riaccendere il dibattito è stato Eros Ramazzotti, che in un’intervista rilasciata a La Stampa ha espresso un giudizio piuttosto netto sulla canzone di Sal Da Vinci, vincitrice di Sanremo 2026. Il brano “Per sempre sì”, secondo il cantante romano, non è affatto da bocciare in assoluto. Tuttavia presenta un limite evidente: un’impronta musicale troppo legata al passato. “Il pezzo di Sal Da Vinci non è male”, ha spiegato Ramazzotti. “Gli arrangiamenti sono un po’ retrò, alla Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, è chiaro. Ma la gente accetta anche questo”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Eros Ramazzotti boccia Sal Da Vinci all'Eurovision: 'Per sempre sì è troppo vintage'

