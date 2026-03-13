Sal Da Vinci si posiziona in testa alla classifica degli ascolti in streaming per l’Eurovision 2026, anche se la gara non è ancora iniziata. I dati raccolti mostrano una preferenza netta del pubblico italiano per le sue performance, lasciando intuire l’interesse già elevato prima del via ufficiale. La classifica degli ascolti in streaming evidenzia la popolarità crescente del cantante tra gli spettatori italiani.

L’ Eurovision Song Contest 2026 deve ancora iniziare, ma c’è già un dato che fa sorridere i fan italiani. Nella classifica degli ascolti in streaming delle canzoni in gara, infatti, in testa c’è Sal Da Vinci. Il suo brano Per sempre sì, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è attualmente la canzone più ascoltata su Spotify tra quelle che saliranno sul palco dell’Eurovision, con oltre 11 milioni di stream. L’Italia arriva a Vienna con una canzone che sta già viaggiando parecchio nelle playlist. Nel frattempo la line-up del contest è stata completata. Con l’annuncio dell’artista armeno Simón e della sua Paloma Rumba, l’edizione numero 70 dell’ Eurovision Song Contest è ufficialmente pronta: 35 i Paesi in gara, con i ritorni di Bulgaria, Moldavia e Romania. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci “domina” già l’Eurovision 2026: la classifica degli ascolti in streaming

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