Cardano flash mob di donne | fili colorati per tessere la pace
Domani pomeriggio, nella piazza principale di Cardano al Campo, si svolgerà un evento organizzato da un gruppo di donne con l’obiettivo di promuovere la pace. Le partecipanti utilizzeranno fili di diversi colori per creare un’opera collettiva. L’iniziativa si terrà domenica 12 aprile e mira a sensibilizzare sul tema della non violenza attraverso un’azione condivisa nel centro cittadino.
Domani pomeriggio, domenica 12 aprile, la piazza Mazzini di Cardano al Campo diventerà il palcoscenico di un’azione collettiva che vede protagonista il mondo femminile nel segno della non violenza. Alle ore 16, le partecipanti si riuniranno per un flash mob inserito nel più ampio progetto nazionale denominato 10, 100, 1000 Piazze di Donne per la Pace, portando avanti una riflessione che contrappone la cura alla logica del riarmo. L’iniziativa nasce dalla convergenza di diverse realtà associative della zona di Gallarate, con la Casa delle Donne Anna Andriulo e l’Associazione Culturale Laura Prati che coordinano le attività insieme ad altri gruppi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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