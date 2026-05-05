A Pratola Peligna, otto giovani artisti hanno organizzato un flash mob durante una cerimonia religiosa, sorprendendo migliaia di fedeli presenti. L'evento si è svolto in modo improvviso, coinvolgendo i partecipanti attraverso performance artistiche che si sono alternate a momenti di preghiera. La manifestazione è stata promossa da un gruppo di artisti locali, che hanno deciso di trasformare un momento di raccoglimento in un'espressione artistica collettiva.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli artisti a sorprendere migliaia di fedeli?. Chi ha organizzato il passaggio dalla preghiera al flash mob?. Quali brani musicali hanno unito la folla in piazza?. Come potrà questo messaggio di pace trasformarsi in azioni concrete?.? In Breve Otto artisti OndeRadioRecord hanno cantato brani pop e sacri in Piazza Santuario.. Il Comitato Festeggiamenti 2026 ha coordinato l'evento con Gaetano e Marisa Di Cioccio.. La performance musicale è iniziata subito dopo la Supplica delle ore 12:00.. Il finale corale con We Are the World ha visto il rilascio di colombe.. Otto giovani artisti della realtà OndeRadioRecord hanno trasformato la Piazza del Santuario di Pratola Peligna in domenica 3 maggio in un palcoscenico per la pace, emozionando migliaia di fedeli riuniti per la Madonna della Libera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pratola Peligna: il flash mob di 8 giovani artisti per la pace

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