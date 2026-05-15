Dinosauri evoluzione e laboratori | il ' Piero Leonardi' celebra la giornata internazionale dei musei

In occasione della giornata internazionale dei musei, il museo dedicato ai dinosauri ha organizzato una serie di attività che spaziano dall’evoluzione preistorica a quella umana. Tra esposizioni e laboratori, vengono affrontati temi come i mutamenti climatici, la sostenibilità ambientale e l’importanza della creatività nei più giovani. L’evento si svolge in un contesto che invita i visitatori a scoprire il passato e riflettere sul presente, coinvolgendo diverse fasce di età attraverso contenuti educativi e interattivi.

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