Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Con la guerra in Iran ricadute disastrose per l' Europa
Il 3 marzo 2026 viene pubblicato un nuovo episodio di #DimmiLaVerità, nel quale il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta le conseguenze della guerra in Iran. Durante la conversazione, Pellegrini sottolinea come il conflitto abbia effetti negativi per l'Europa. La discussione si concentra sulle ripercussioni che la guerra potrebbe avere sui paesi europei e sulla situazione attuale.
