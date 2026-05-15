Dimesso dall'ospedale muore per un infarto non diagnosticato | oltre mezzo milione di euro di risarcimento
Un uomo di 54 anni, dimesso dall’ospedale di Fondi, è deceduto per un infarto non diagnosticato. La famiglia ha ottenuto un risarcimento di oltre mezzo milione di euro a seguito di una causa legale contro l’ente sanitario locale. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità della struttura per la mancata diagnosi e il conseguente decesso del paziente. La decisione si basa sulle risultanze dell’indagine giudiziaria e sulla valutazione delle responsabilità mediche.
La Asl di Latina è stata condannata a risarcire di oltre mezzo milione di euro la famiglia di un paziente 54enne dimesso dall'ospedale di Fondi e morto per un infarto non diagnosticato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bore his heir in prison! Jailed after a 1-night stand. 5 years later, CEO Mo is dying of regret!
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