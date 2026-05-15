Dimartino | nuovo album acustico per sfidare la musica algoritmica

Un nuovo album acustico di un cantautore italiano ha suscitato interesse nel mondo della musica, soprattutto per il suo tentativo di sfidare le tendenze della musica digitale e algoritmica. La pubblicazione è arrivata in un momento in cui molti concerti hanno registrato un calo di pubblico in un solo giorno. La domanda che si pongono gli esperti riguarda come un disco acustico possa competere con la velocità di diffusione di brani più commerciali.

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