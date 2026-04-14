Musica all' aperto locali e artisti contro il nuovo regolamento acustico | Non più di tre eventi all' anno così si spegne l' identità della città

Da livornotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo regolamento acustico limita a tre gli eventi musicali all’anno in spazi aperti e coinvolge locali e artisti che si oppongono alla decisione. Secondo i sostenitori, questa norma rischia di spegnere l’identità culturale della città, che si nutre di iniziative spontanee e quotidiane. La questione ha suscitato reazioni da parte di chi organizza e partecipa a eventi musicali all’aperto, evidenziando le differenze tra attività ufficiali e quelle informali.

“Una città non vive solo di eventi organizzati dall'alto, ma di quelli che nascono dal basso, ogni giorno”. L'appello arriva da una serie di attività, locali, artisti e musicisti, e riguarda gli effetti del nuovo regolamento comunale sugli eventi all'aperto, ovvero quello che tutela.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Francesco Cavestri, a 23 anni nuova star della musica: “Sogno colonne sonore come Morricone. L'industria valorizzi l'identità degli artisti"

Edilizia. Alfonsi: con nuovo regolamento citta’ piu’ sostenibileLa delibera approvata dalla giunta di Roma Capitale lo scorso 26 marzo, proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, modifica il...

Argomenti più discussi: Musica all'aperto, locali e artisti contro il nuovo regolamento acustico: Non più di tre eventi all'anno, così si spegne l'identità della città; Dove mangiare a Milano: le nuove aperture; Tutti i nuovi ristoranti da provare a Milano; Pasquetta edition: a Reggio tra grigliate, musica e gite fuori porta · ilreggino.it.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.