Musica all' aperto locali e artisti contro il nuovo regolamento acustico | Non più di tre eventi all' anno così si spegne l' identità della città

Un nuovo regolamento acustico limita a tre gli eventi musicali all’anno in spazi aperti e coinvolge locali e artisti che si oppongono alla decisione. Secondo i sostenitori, questa norma rischia di spegnere l’identità culturale della città, che si nutre di iniziative spontanee e quotidiane. La questione ha suscitato reazioni da parte di chi organizza e partecipa a eventi musicali all’aperto, evidenziando le differenze tra attività ufficiali e quelle informali.

“Una città non vive solo di eventi organizzati dall'alto, ma di quelli che nascono dal basso, ogni giorno”. L'appello arriva da una serie di attività, locali, artisti e musicisti, e riguarda gli effetti del nuovo regolamento comunale sugli eventi all'aperto, ovvero quello che tutela.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Francesco Cavestri, a 23 anni nuova star della musica: “Sogno colonne sonore come Morricone. L'industria valorizzi l'identità degli artisti" Edilizia. Alfonsi: con nuovo regolamento citta’ piu’ sostenibileLa delibera approvata dalla giunta di Roma Capitale lo scorso 26 marzo, proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, modifica il... Argomenti più discussi: Musica all'aperto, locali e artisti contro il nuovo regolamento acustico: Non più di tre eventi all'anno, così si spegne l'identità della città; Dove mangiare a Milano: le nuove aperture; Tutti i nuovi ristoranti da provare a Milano; Pasquetta edition: a Reggio tra grigliate, musica e gite fuori porta · ilreggino.it. Tra le 20 mila persone che hanno ballato in Piazza Matteotti a Genova a ritmo dei dischi di Charlotte de Witte c'era anche la sindaca Silvia Salis. Sabato 11 aprile la musica elettronica della dj di fama internazionale ha fatto riversare sulla piazza un tappeto di f - facebook.com facebook After Party. Passeggiando per Budapest liberata, che balla una musica nuova (di G. Belardelli) x.com