Difformità in un grande condominio 116 famiglie preoccupate

Da ilpiacenza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un grande complesso condominiale di Piacenza, 116 famiglie hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal Comune riguardante un procedimento in ambito urbanistico-edilizio. La comunicazione fa riferimento a possibili difformità legate a interventi effettuati nel corso degli anni all’interno dell’edificio. La procedura avviata mira a verificare le presunte irregolarità edilizie, senza che al momento siano state fornite ulteriori dettagli sulle contestazioni specifiche o sulle eventuali conseguenze per le famiglie coinvolte.

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«Centosedici famiglie di un grande complesso condominiale piacentino, hanno ricevuto dal Comune di Piacenza una comunicazione di avvio di procedimento in materia urbanistico-edilizia finalizzato a possibile contestazione di presunte difformità relative ad interventi risalenti nel tempo nonché a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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