Riforma istituti tecnici Donati | Le famiglie sono preoccupate

Negli ultimi giorni, diverse piazze italiane sono state teatro di manifestazioni di insegnanti, studenti e genitori, che hanno espresso preoccupazione riguardo alla recente riforma degli istituti tecnici approvata con il Decreto Ministeriale 29 del 19 febbraio 2026. Le proteste sono state organizzate in varie città per denunciare le conseguenze percepite di questa modifica normativa. La questione ha coinvolto un ampio numero di partecipanti che chiedono chiarimenti e modifiche al provvedimento.

Nei giorni scorsi in molte piazze italiane insegnanti, studenti e famiglie hanno manifestato contro la riforma degli istituti tecnici introdotta dal Decreto Ministeriale 29 del 19 febbraio 2026. “Il timore - spiega una nota di Scelgo Arezzo - è che i nuovi assetti didattici penalizzino la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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