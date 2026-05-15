Difesa polare | Inocea firma 3,5 miliardi per nuovi rompighiaccio USA

Un'azienda ha annunciato un investimento di 3,5 miliardi di dollari per la costruzione di tre rompighiaccio destinati agli Stati Uniti. Si tratta di navi progettate per operare nelle aree polari con condizioni di ghiaccio estremo. L'acquisto mira a rafforzare la presenza nel settore e a migliorare la capacità di gestione delle rotte nei mari artici. Le nuove imbarcazioni saranno dotate di tecnologie avanzate per affrontare le sfide climatiche e ambientali di queste zone.

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? Domande chiave Come influenzerà questo asse industriale la gestione delle rotte polari?. Quali tecnologie permetteranno a queste navi di operare nel ghiaccio estremo?. Chi gestirà la produzione tra i cantieri finlandesi e quelli americani?. Perché la US Coast Guard ha scelto una piattaforma modulare?.? In Breve Produzione divisa tra Helsinki, Pori e i cantieri Gulf Copper in Texas.. Navi da 9.000 tonnellate con autonomia fino a 12.000 miglia nautiche.. Prime consegne previste nel 2028 con completamento programma entro il 2035.. Piattaforma modulare con moon pool e capacità per 30 container ISO.. Il gruppo Inocea ha siglato un accordo da 3,5 miliardi di dollari con la US Coast Guard per la realizzazione di cinque nuovi Arctic Security Cutters, rompighiaccio di ultima generazione destinati alla difesa delle rotte polari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa polare: Inocea firma 3,5 miliardi per nuovi rompighiaccio USA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Difesa australiana: piano da 117 miliardi per rispondere agli USAIl Ministro della Difesa Richard Marles ha presentato giovedì i nuovi piani per la spesa militare australiana, cercando di rispondere alle pressioni... Difesa aerea: l’Europa sfida gli USA con 150 miliardi di investimentiL’Europa accelera l’indipendenza strategica nella difesa aerea e missilistica, spostando l’asse della sicurezza NATO verso una leadership...