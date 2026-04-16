Difesa australiana | piano da 117 miliardi per rispondere agli USA

Il Ministro della Difesa ha annunciato un investimento di 117 miliardi di dollari australiani destinato alle forze armate. La decisione arriva in risposta alle richieste degli Stati Uniti di rafforzare la presenza militare nella regione. Il piano prevede un incremento delle risorse destinate alla modernizzazione delle forze e alla capacità di difesa nazionale. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane dal parlamento e approvata con il supporto delle forze politiche.

Il Ministro della Difesa Richard Marles ha presentato giovedì i nuovi piani per la spesa militare australiana, cercando di rispondere alle pressioni provenienti dagli Stati Uniti. Durante un intervento presso il National Press Club, il titolare del dicasterio ha delineato una strategia che punta a superare la soglia del 3% del PIL entro il 2033, utilizzando i parametri di calcolo della NATO per giustificare l’impegno economico. Le cifre fornite dal governo indicano un incremento massiccio dei fondi destinati alla sicurezza nazionale. Nel prossimo decennio, le risorse destinate alla difesa aumenteranno di circa 53 miliardi di dollari, mentre per il periodo delle stime quadriennali è previsto un salto di 14 miliardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa australiana: piano da 117 miliardi per rispondere agli USA Notizie correlate Anduril incassa un appalto da 20 miliardi per la difesa Usa. Ecco perché è importanteL’US Army ha assegnato ad Anduril un contratto decennale da 20 miliardi di dollari per integrare la piattaforma software Lattice nelle proprie reti... Leggi anche: L’ambiguità sulle basi: «Saprei rispondere agli Usa». Ma non lo dice Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cambio al vertice della Difesa deciso dal governo Albanese; Difesa, spesa in aumento record di 53 miliardi entro il 2035; L’Australia sarebbe in grado di intervenire nello Stretto di Hormuz. Andrea Barnaba Parise. . Trump attacca Giorgia Meloni dopo la difesa del Papa E in Italia scatta una solidarietà trasversale alla premier. Facciamo un breve punto. #politica #italia - facebook.com facebook