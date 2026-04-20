Caccia al tesoro o tutto già tracciato? Sui 1,3 miliardi di fondi extra bilancio è scontro frontale tra Scurria e Basile

La gestione di circa 1,3 miliardi di euro di fondi extra bilancio sta scatenando un acceso confronto tra i due principali candidati alla carica di sindaco. In un dibattito pubblico, le rispettive posizioni si contrappongono frontalmente, alimentando le tensioni in vista delle prossime elezioni per il municipio. La discussione si concentra sulle modalità di utilizzo delle risorse, senza che siano ancora stati chiariti i dettagli riguardanti le strategie di allocazione.

La gestione di 1 miliardo e 312 milioni di euro di fondi extra bilancio diventa terreno di scontro diretto tra i candidati a sindaco Marcello Scurria e Federico Basile, in un botta e risposta destinato a infiammare la campagna elettorale per Palazzo Zanca.Ad aprire il fronte è Marcello Scurria.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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