Fondi Ue l' Italia sposta 7 miliardi | competitività casa e difesa le nuove priorità

Il 26 marzo a Bruxelles, il vicepresidente della Commissione europea ha annunciato che l’Italia ha spostato 7 miliardi di euro dei fondi Ue di coesione 2021-2027. La riprogrammazione interessa 34,6 miliardi complessivi e si concentra su cinque nuove priorità strategiche, tra cui competitività, edilizia abitativa e difesa. La revisione rappresenta un cambiamento significativo nelle allocazioni di fondi destinati al paese.

È una revisione storica quella presentata il 26 marzo a Bruxelles dal vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto: 34,6 miliardi di euro dei fondi di coesione 2021-2027 vengono riprogrammati verso cinque nuove priorità strategiche. E l' Italia è tra i protagonisti, con oltre 7 miliardi di euro rimessi in gioco. “L'Italia ha chiesto e ottenuto in Europa un risultato molto significativo”, ha commentato la premier Giorgia Meloni. I soldi della riprogrammazione “saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico”. Il quadro europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondi Ue, l'Italia sposta 7 miliardi: competitività, casa e difesa le nuove priorità Articoli correlati Fondi Ue: l?Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesaPiù di 7 miliardi, pari al 16,7% del finanziamento complessivo del ciclo di programmazione 2021-27: ammonta a tanto la risposta dell’Italia... 7 miliardi sbloccati: l’Italia vince su fondi UELa manovra economica più significativa per il 2026 vede l'Italia ottenere dalla Commissione Europea una riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro. Una selezione di notizie su Fondi Ue l'Italia sposta 7 miliardi... Temi più discussi: Coesione, l’Italia sposta 4,7 miliardi sulla competitività; Fondi Ue: l’Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesa; Fondi UE: riallocate risorse della coesione, oltre 1 miliardo in Italia per le politiche abitative - ANCE; Fondi Ue, l'Italia sposta 7 miliardi su competitività, casa ed energia. Fondi UE, l’Italia riprogramma 7 miliardi per imprese e casaL'Italia ottiene la riprogrammazione di oltre 7 miliardi dai fondi coesione UE 2021-2027: 4,6 miliardi per imprese, housing, acqua e energia. pmi.it Fondi Ue: l’Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesaPiù di 7 miliardi, pari al 16,7% del finanziamento complessivo del ciclo di programmazione 2021-27: ammonta a tanto la risposta dell’Italia all’opportunità di ... ilmattino.it Trump rilancia l’ipotesi del dirottamento di fondi ucraini a favore dell’elezione di Biden x.com L'Unione dei Comuni del #Coros ottiene i fondi regionali del Piano di Sviluppo e Coesione per la messa in sicurezza del Rio S’Avagnolu - facebook.com facebook