Il ministro della difesa ha ribadito l’urgenza di prendere rapidamente una decisione sui fondi Safe, sottolineando la necessità di agire senza ritardi. Nel governo persistono incertezze riguardo alle spese per la difesa, nonostante l’assenza di un accordo formale dopo la revoca della procedura di infrazione. La mancanza di un’intesa sembra contrastare con la pressione di dover fare scelte immediate, anche in assenza di un quadro chiarito. La questione riguarda principalmente le modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse destinate alla difesa.

Difesa Il ministro «né pessimista, né ottimista»: «Sto attendendo le decisioni perché entro fine maggio bisognerebbe decidere se accedere al fondo» Difesa Il ministro «né pessimista, né ottimista»: «Sto attendendo le decisioni perché entro fine maggio bisognerebbe decidere se accedere al fondo» Nel governo la confusione sulle spese per la difesa regna sovrana. Perché un accordo, dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione, non c’è ma il tempo per le decisioni sta scadendo. Ieri mattina il ministro della Difesa Crosetto ha reso pubbliche le proprie pressioni sul Mef per sciogliere il nodo dei 14,9 miliardi di prestiti Safe: «Sto attendendo le decisioni perché entro fine maggio bisognerebbe decidere se accedere al fondo Safe o no, bisogna firmare i contratti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Crosetto insiste sui fondi Safe: «Bisogna decidere subito»

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