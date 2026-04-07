Crosetto | Sulle basi militari accordi mai in discussione in 75 anni non siamo in guerra Il Pd | Ha perso lucidità

Il ministro della Difesa ha affermato che negli ultimi 75 anni non sono mai stati messi in discussione gli accordi riguardanti le basi militari e ha precisato che l’Italia non è in guerra. Il Partito Democratico ha commentato dicendo che il ministro ha perso lucidità. Inoltre, il governo ha sottolineato che rifiutare gli Stati Uniti non richiede coraggio, e ha paragonato il ruolo del governo a un semaforo che garantisce il rispetto degli accordi.

«Non bisogna essere coraggiosi per dire no agli Stati Uniti": il governo è un «semaforo» che fa rispettare gli accordi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’informativa urgente alla Camera, difende la linea del governo sull'utilizzo delle basi militari alle forze americane, a pochi giorni dal "caso" Sigonella, quando l’esecutivo ha detto no all’atterraggio di un bombardiere Usa diretto in Medio Oriente. Ma il ministro non si limita a ribadire quanto già spiegato dopo il no agli americani. «L'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane» nel nostro Paese. E' il messaggio all’opposizione, «è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crosetto: "Sulle basi militari accordi mai in discussione in 75 anni, non siamo in guerra". Il Pd: "Ha perso lucidità" Crosetto sull’uso delle basi americane in Italia: «Negli ultimi 75 anni nessuno ha mai messo in discussione quegli accordi»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto apre l’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane (attualmente usate per decolli tecnici e di... Iran, Crosetto: “Da 75 anni nessun governo ha messo in discussione accordi su basi Usa”Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto un’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane in Italia nell’ambito del conflitto in... Crosetto: Nessun governo ha mai messo in discussione accordi con Usa Temi più discussi: Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; Caso Sigonella, Crosetto alla Camera il 7 aprile sull'uso delle basi; Difesa: martedì informativa Crosetto su Basi militari italiane per USA; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa. Crosetto: Sulle basi militari accordi mai in discussione in 75 anni, non siamo in guerra. Il Pd: Ha perso lucidità«Non bisogna essere coraggiosi per dire no agli Stati Uniti: il governo è un «semaforo» che fa rispettare gli accordi. Il ministro della Difesa Guido ... gazzettadelsud.it Crosetto alla Cemera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra'Il ministro in Aula: 'Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa. Non possiamo assecondare rotture isteriche. Il Paese ha bisogno di unità' (ANSA) ... ansa.it VIDEO| Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla Camera - facebook.com facebook Guido Crosetto, Ministro della Difesa, ospite questa sera #7aprile a #CinqueMinuti. x.com