Dieta con l’IA | il rischio dei chatbot per la salute degli adolescenti
Negli ultimi anni, sono diventati popolari i chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale che forniscono consigli dietetici, in particolare tra gli adolescenti. Questi strumenti spesso generano piani alimentari personalizzati basati su calcoli statistici, senza tenere conto delle esigenze biologiche di crescita e sviluppo dei giovani. Alcuni esperti hanno sollevato dubbi sulla precisione delle calorie suggerite, chiedendosi quanto effettivamente manchi ai piani alimentari automatizzati rispetto alle reali necessità nutrizionali degli utenti.
? Domande chiave Come può un calcolo statistico ignorare le necessità biologiche di crescita?. Quanto calorie mancano realmente ai piani alimentari generati dai chatbot?. Perché l'IA sbaglia la distribuzione dei nutrienti essenziali per gli adolescenti?. Chi deve regolare l'uso dei modelli linguistici per la salute pubblica?.? In Breve Uno studio su Frontiers in Nutrition analizza ChatGPT-4o, Gemini 2.5 Pro, Claude 4.1, Bing e Perplexity.. I chatbot sottostimano il fabbisogno energetico di oltre 650 calorie al giorno per adolescenti.. Un terzo degli adulti statunitensi consulta i chatbot per informazioni o suggerimenti sanitari.. I modelli generativi mostrano squilibri in 22 diversi micronutrienti essenziali per la crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
El riesgo de la IA y los trastornos alimentarios en adolescentes.
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