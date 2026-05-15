Dieta con l’IA | il rischio dei chatbot per la salute degli adolescenti

Negli ultimi anni, sono diventati popolari i chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale che forniscono consigli dietetici, in particolare tra gli adolescenti. Questi strumenti spesso generano piani alimentari personalizzati basati su calcoli statistici, senza tenere conto delle esigenze biologiche di crescita e sviluppo dei giovani. Alcuni esperti hanno sollevato dubbi sulla precisione delle calorie suggerite, chiedendosi quanto effettivamente manchi ai piani alimentari automatizzati rispetto alle reali necessità nutrizionali degli utenti.

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