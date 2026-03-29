Uno studio recente condotto da ricercatori di una università britannica analizza il rapporto tra alimentazione e salute mentale negli adolescenti. I ricercatori hanno esaminato le abitudini alimentari di un gruppo di giovani e le loro condizioni di benessere psicologico. I risultati indicano che le scelte alimentari potrebbero influenzare lo stato mentale di questa fascia di età.

Un nuovo studio condotto da ricercatori della Swansea University suggerisce che il modo in cui gli adolescenti mangiano potrebbe avere un impatto significativo sulla loro salute mentale. Il team propone anche una strategia dettagliata per future ricerche, mirata a comprendere meglio il legame tra dieta e benessere psicologico in questa fascia di età. La revisione, pubblicata sulla rivista Nutrients, ha analizzato i risultati di 19 studi che esploravano la relazione tra modelli alimentari e salute mentale negli adolescenti. In generale, diete più equilibrate e ricche di nutrienti erano associate a una minore presenza di sintomi depressivi, mentre diete di qualità inferiore mostravano un legame con un aumento del disagio psicologico. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Dieta e salute mentale negli adolescenti: cosa dice la ricerca

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