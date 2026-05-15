Dieci nuovi nati in 24 ore sette maschi e tre femmine | Dato che entusiasma

Nelle ultime 24 ore, negli ospedali dell’Asst Rhodense sono nati dieci bambini, sette maschi e tre femmine. L’evento si è verificato il 12 maggio, con i parti che sono iniziati alle 6 del mattino e si sono protratti per tutta la giornata. Questa serie di nascite rappresenta un record per le strutture sanitarie della zona. La notizia ha attirato l’attenzione di personale e familiari, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di questi nuovi arrivati.

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Record di nascite negli ospedali dell’ Asst Rhodense: il 12 maggio nell’ospedale di Garbagnate, dalle 6 del mattino in 24 ore, sono nati 10 bambini: 7 maschi e 3 femmine. Altri 4 bambini sono nati all’ospedale di Rho. Un dato importante per l’azienda sanitaria: qui, infatti, in controtendenza con quello che succede a livello nazionale, il numero dei parti non è mai diminuito, il 2025 si è concluso con 781 nati, quasi una cinquantina in più rispetto all’anno precedente. Un trend in crescita dal 2022. "Siamo molto contenti, segno che si torna a far nascere bambini - commenta la direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia, Luisa Muggiasca -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dieci nuovi nati in 24 ore sette maschi e tre femmine: "Dato che entusiasma" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Côte d’Ivoire : Abidjan la métropole africaine en pleine transformation - Documentaire Voyage - AMP Sullo stesso argomento Tre parti gemellari in 24 ore: sei nuovi nati al GorettiTre parti gemellari in 24 ore all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un record che conferma l'elevato livello assistenziale del punto nascita... Baby boom a Mantova: dieci bambini nati in 24 ore. E’ record assoluto, anche due gemelliniRecord di nascite all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove nel giro di 24 ore sono nati 10 bebè. Dieci nuovi nati in 24 ore sette maschi e tre femmine: Dato che entusiasmaRecord di nascite negli ospedali dell’Asst Rhodense: il 12 maggio nell’ospedale di Garbagnate, dalle 6 del mattino in ... ilgiorno.it Dieci nuovi nati in 24 ore, primo maggio da record al Fracastoro di San BonifacioRecord di nuovi nati all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio il primo maggio, sono dieci in meno di 24 ore: stanno tutti bene. veronaoggi.it Hammad e Schachinger, nati quando nacque l’Unione Europea, sono i più giovani tra i finalisti dello Strega Europeo. Su la Lettura da oggi in edicola l’intervista di @al_rastelli, nello speciale sul @SalonedelLibro (dove sarà annunciato il vincitore) tinyurl.co x.com