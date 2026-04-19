Tre parti gemellari in 24 ore | sei nuovi nati al Goretti

Nelle ultime ventiquattro ore, sei bambini sono venuti al mondo tramite tre parti gemellari all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Questo risultato rappresenta un record per il reparto di Ostetricia, Neonatologia e Anestesia, che si occupa dei parti al livello di pronto soccorso di secondo livello. La situazione testimonia la capacità dell'ospedale di gestire con efficienza e competenza le nascite complesse o multiple.

Tre parti gemellari in 24 ore all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un record che conferma l'elevato livello assistenziale del punto nascita del Dea di II livello e la qualità del lavoro dell'equipe di Ostetricia, Neonatologia e Anestesia. Il primo parto gemellare, con taglio cesareo, ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Tre vittime della strada in 24 ore: arrivano nuovi attraversamenti pedonali rialzatiDopo le recenti tragedie di corso Garibaldi e di corso Vittorio Emanuele arrivano i primi provvedimenti per le strade del centro cittadino Ci saranno... GeForce NOW festeggia sei anni con 24 nuovi titoli a febbraio(Adnkronos) – Il servizio di streaming videoludico di NVIDIA inaugura il suo settimo anno di attività con un bilancio che supera il miliardo di ore... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tre parti gemellari in 24 ore al Goretti: sei neonati in arrivo; Paziente ferita al Goretti, la Asl avvia verifiche interne. Tre parti gemellari in 24 ore: sei nuovi nati al GorettiTre parti gemellari in 24 ore all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un record che conferma l'elevato livello assistenziale del punto nascita del Dea di II livello e la qualità del lavoro dell'eq ... latinatoday.it Record di nascite gemellari a Latina: tre parti in poco più di un giornorTe parti gemellari in poco più di 24 ore all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina confermano l’efficienza e l’alto livello ... latinapress.it #Gasperini a DAZN "Pubblico come sempre straordinario con la sua presenza. Avere oltre 60.000 persone ogni volta allo stadio è poco ripetibile da altre parti. I tifosi hanno sempre spinto la squadra. Giustamente stasera hanno fatto quegli striscioni che mi x.com Su Topolino #3673 si parte per Oz! Da oggi 15 aprile arriva il primo capitolo de “Il meraviglioso mago di Oz”, nuova avventura in tre parti ispirata al classico di L. Frank Baum. Ai testi Francesco Artibani, ai disegni e alla cover Paolo Mottura. Minni veste i pa - facebook.com facebook