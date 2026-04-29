Nell’arco di 24 ore, tra il 23 e il 24 aprile, presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova sono venuti alla luce dieci bambini, un record di nascite per l’area. Tra le nascite, ci sono anche due gemellini. La notizia è stata confermata dall’Asst Mantova, che ha reso noto l’evento come un picco di nascite nel periodo considerato.

Record di nascite all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove nel giro di 24 ore sono nati 10 bebè. Il ‘baby boom’ si è consumato fra il 23 e il 24 aprile, informa oggi l’Asst Mantova. Solo il 23 sono venuti alla luce 7 bambini, mentre tra i nati del 24 ci sono anche 2 gemellini. Netta la prevalenza femminile (rosa otto dei fiocchi, contro 2 soli azzurri) e diverse le nazionalità di origine dei bimbi, tutti della provincia di Mantova: “Cinque italiani, un peruviano, un georgiano, due marocchini e un indiano”, elenca l’azienda sociosanitaria territoriale, rivolgendo le “congratulazioni ai genitori e un grazie ai professionisti d i Asst per il grande lavoro svolto”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Baby boom a Mantova: dieci bambini nati in 24 ore. E’ record assoluto, anche due gemellini

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